Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bir binanın üçüncü katındaki dairenin penceresindeki sinekliğine yaslanan M.E.Ö. zemine düştü.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Yaralı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › 3 Yaşındaki Çocuk 3. Kattan Düştü - Son Dakika
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