3 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Şirintepe Mahallesi Erkara Sokakta meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte anneannesine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Z.E.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evin camından aşağı düştü. Beton zemine düşen çocuk, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.