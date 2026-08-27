30 Ağustos'ta Ankara'da Toplu Taşıma Ücretsiz
EGO Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'ın 06.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Özel Halk Otobüsleri ve Özel Toplu Taşıma Araçları ise ücretli olarak çalışmaya devam edecek.
EGO Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini bildirdi.
EGO'dan yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla, 30 Ağustos Pazar günü saat 06.00-24.00 arasında EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi.
Özel Halk Otobüsleri ve Özel Toplu Taşıma Araçlarının ise mevcut tarifeleri üzerinden ücretli olarak hizmet vermeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"EGO otobüsleri, 30 Ağustos Pazar günü çalışma programı kapsamında 355 hatta hizmet verecektir. Hatların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine EGO CEP'TE mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."
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