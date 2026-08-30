Diyarbakır'da Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Zafer Bayramı Coşkusu

Diyarbakır\'da Zafer Bayramı Coşkusu
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Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenler ve renkli etkinliklerle kutlandı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan program, halk oyunları, şiir dinletileri ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan program, halk oyunları, şiir dinletileri ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Yenişehir ilçesinde bulunan anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.

Etkinliğe, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askeri erkan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Çelenk sunumunun ardından kutlama etkinlikleri Valilik önünde devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında sahnelenen Diyarbakır yöresine ait halk oyunları gösterisi düzenlendi. Tören programı, Vali Murat Zorluoğlu ve komutanların tören birliklerini selamlamasının ardından gerçekleştirilen resmi geçit töreniyle coşkulu bir şekilde sona erdi.

Kaynak: ANKA

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