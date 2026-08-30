İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

(İZMİR) - İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, Konak Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreniyle başladı.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Milletvekilleri, siyasi parti, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından kutlamalar, İzmir Valiliği'ndeki tebrikat töreniyle devam etti. Buradaki törende İzmir Valisi Süleyman Elban; Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la birlikte tebrikleri kabul etti.