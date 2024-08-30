30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Gerçekleştirildi

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30 AĞUSTOS Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk bıraktı.

'BU BÜYÜK ZAFER BİZE YENİ ZAFERLERİ İŞARET EDİYOR'

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Taksim Meydanı'nda bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yıldönümünü kutlama törenlerini başlatmış bulunuyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Tabii 30 Ağustos denince aslında hepimizin içinde ayrı bir coşku var. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramıyla beraber bir istiklalimizin aynı zamanda Cumhuriyetimizin nasıl sağlam temellere oturduğunu, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar. Büyük bir zaferdir; çünkü Cumhuriyetimizin müjdecisi olmuştur. Bu büyük zafer bugün 102. yılında bize aslında yeni zaferleri işaret ediyor. Elbette yeni zaferler denince savaştan Allah korusun bu ülkeyi, bütün ülkeleri savaştan korusun. Savaştan bahsetmiyorum yeni zaferler denince ki Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir milletin geleceği tehdit altında değilse, nefsi müdafaa gerekli değilse, savaşı düşünmek dahi doğru değildir' sözünü bize emanet etmiştir. Ama biz yeni zaferler deyince eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor. Bu kapsamda umuyor ve diliyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni zaferleri bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz. Bu duyguyla burada bayramımızı kutladık. Günboyu kutlamaya devam edeceğiz. Nice güzel moralli ve bayrağımızın altında Mustafa Kemal Atatürkümüzün huzurunda bayramları kutlamayı milletimize nasip etsin' dedi.