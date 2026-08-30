30 Ağustos Zafer Bayramı Trakya'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Trakya'da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Trakya\'da coşkuyla kutlandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi.

Edirne'de törenler, Atatürk Anıtı'na Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın çelenk sunmasıyla başladı.

Burada bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Sezer, Sert ve Akın, Valilik makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Atatürk Bulvarı'nda devam eden törende vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Topçu Teğmen Sena Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos zaferinin Türk halkının topyekun mücadelesinin sonucu olduğunu söyledi.

Öte yandan, halk oyunları gösterisi sırasında 2,5 yaşındaki Alisya Firuze Hınçal da ekiple oynadı ve tempo tuttu. Vali Sezer'in daveti üzerine Hınçal babası tarafından protokole getirilerek korteji selamladı.

Tören, askeri birliklerin ve askeri araçların geçişiyle sona erdi.

Kutlama programına, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliği'nde sürdü.

Vali Turan, Temur ve Bulut, burada tebrikleri kabul etti.

Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Turan, Temur ve Bulut, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu, Teğmen Ramazan Cantahancı konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu.

Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı ile halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Askeri birliklerin ve araçların geçişiyle tören sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da törenler, Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Sahil dolgu alanında devam eden törene, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Cem Avşar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Soytürk, Yörüyüş ve Yüceer, askeri araçla vatandaşların bayramını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinin gösterisi ilgiyle izlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 100 metrelik Türk bayrağıyla geçiş yaptı.

Tören, askeri birliklerin ve araçların geçişiyle sona erdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü botları da denizde gösteri yaptı.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Trakya'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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