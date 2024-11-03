30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Gerçekleşti

30. Ata\'dan Ana\'ya Saygı Koşusu Gerçekleşti

İzmir'de 1500 sporcunun katıldığı koşuda Fatma Sarhan ve Kağan Sarı birinci oldu, fidan bağışlandı.

03.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesinin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yılı dolayısıyla düzenlediği koşunun startı Anayasa Meydanı'ndan verildi.

Parkur, Cemal Gürsel Caddesi, Girne ve Atatürk bulvarları güzergahlarının ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamlandı.

Genel sıralamada kadınlarda Fatma Sarhan, erkeklerde Kağan Sarı birinciliği elde etti.

Yarışta dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fidan bağışı

Koşuya, kayıt yaptıran 1500 sporcunun yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Yarışma formunu dolduran katılımcılar, Ege Orman Vakfı'nın "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyasına üçer fidan bağışladı.

Parkuru tamamlayan 7 yaşındaki Alptuğ Şahin, "Benim ilk koşum olduğu için çok heyecanlıyım. 4 kilometre boyunca koştum. Madalyamı aldım, çok mutluyum." dedi.

Torununun isteği üzerine yarışlara katılan 85 yaşındaki Sezai Özbaykal ise "Yarışa, iki ay deniz kenarında yürüyüş yaparak hazırlandım. Torunum beni teşvik etti, hızlı adımlarlar yarışı tamamladım." diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal yarışmanın geleneksel hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışın birincisi, ikincisi yok. Kazanan Karşıyaka, kazanan herkes. Bu yıl adımlarımızı yangınlarda yitirdiğimiz ormanlarımız için attık. Katılan herkes Ege Orman Vakfına 3 fidan bağışladı. Ormanlarımızı yeniden kazanmak için başlattığımız seferberlikte bize güç verdi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Çevre, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 14:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.