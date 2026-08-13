30 Şüpheli Gözaltına, 19 Firari

10 ŞÜPHELİ FİRARİ, 9 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, Fahri C., Süleyman K., Recep O., Şeref T., Mehmet Hilmi M., Nezih Murat B., Metin G., Hilmi Ş., Süleyman Hilmi D., Yunus A., Yusuf B., Ahmet G., Muharrem Hilmi A., Mehmet A., Muhammed D., Mehmet B., Mehmet A., Ahmet Ş., Ömer Y., Abdulkerim E., İsa Ç., Cevat B., Zeki A., Ahmet E., Hüseyin T., Mehmet K., Mehmet T., Mustafa G. ve İsmail Hakkı A. olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine devam edildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.