30 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Adana'da Yakalandı

ADANA'da, hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz T., devriye ekiplerinin yaptığı sorgulama sırasında yakalandı.
Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde 5 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 yaşındaki Cengiz T.'yi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Cengiz T. gözaltına alındı. Cengiz T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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