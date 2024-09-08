300 Metre Yükseklikteki Kayalıklardan Şifa Balı - Son Dakika
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300 Metre Yükseklikteki Kayalıklardan Şifa Balı

300 Metre Yükseklikteki Kayalıklardan Şifa Balı

Batman'ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, yüksekliği 300 metreyi bulan kayalıklara tırmanıp, 'kaya balı' topluyor. Aynı zamanda AFAD gönüllüsü olan Yıldız, hobi amaçlı topladığı balı hasta olan akraba ve dostlarına veriyor.

08.09.2024 13:33
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300 metre yükseklikteki kayalardan topladığı balı hastalara veriyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, yüksekliği 300 metreyi bulan kayalıklara tırmanıp, 'kaya balı' topluyor. Aynı zamanda AFAD gönüllüsü olan Yıldız, hobi amaçlı topladığı balı hasta olan akraba ve dostlarına veriyor.

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında kayalıklara tırmanıp, kaya balı topluyor. 300 metrelik kayalıklara tehlikeli tırmanış yapan Yıldız, "5 yıldır beden eğitimi öğretmenliğini yapıyorum. Batman Gercüş Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında yaşıyorum. Ben hobi olarak bu işi yapıyorum birkaç sefer daha bunu dile getirmiştim bu yıl tekrar bal sezonu geldi ve tekrar başladım bal toplamaya, sabahın erken saatlerinde uyanıp 2 saatlik yürüyüşün ardından kayaların tepesine ulaştık. 300 metreye yakın bir iniş yaptım daha önce arımızın bakımını ve temizliğini yapmıştık güzel bir şekilde aynı şekilde tekrar açtık, güzel bir bal vardı, 7 ile 8 kiloya yakın bal çıkardık. 4 ile 5 kilo da arıya bıraktık, arı telef olmasın diye. BBugün 300 metreye yakın kayalıklardan indim yani arının yaptığı yuvaya göre bunlar değişiliyor" dedi.

Dağcılık eğitimini almayan bireylerin, bu işe kalkışmaması gerektiğini belirten Yıldız, "Bu işin ucunda ölüm bile var. Benim için bir tehlikesi yok, ben bu işin eğitimini almışım seviyorum, bu işi hobi olarak yapıyorum, çevrede kimsede bunu yapmadığı için bir nevi benimde hoşuma gidiyor. Yani elimden geldiğince bu işi devam edeceğim. Bu balı ilaç niyetine kullanıyoruz. Özellikle yaşlı ve hasta olan insanlar için kullanıyoruz. Akraba ve dostlarımıza veriyoruz şifa niyetine, kışın bunu ilaç olarak da tüketiyoruz. Soğuk algınlığı ve bazı hastalıklar için kullanmaktayız. Bu balın faydaları saymakla bitmez. Uzmanlar bu konuda daha iyi bilir bizim büyükler eskiden göz körlüğünde bile kullanıyorlarmış soğuk algınlığı ve yaralarda kullanılıyor. Birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Özellikle kanser tedavisinde çok etkilidir. Tamamen organik olduğu için şifa deposudur. Hiç bir katkı maddesi yok ve doğadan gelen bir mücizedir. İnsan eli kesinlikle değmiyor arının doğada yaptığı baldır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gercüş, Batman, Güncel, Sağlık, Yaşam, Doğa, AFAD, Son Dakika

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