Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması Finalistleri Açıklandı

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(ADANA)- 31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl ilki düzenlenecek Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı. 53 başvurunun olduğu yarışmada 7 senaryo, Anna Maria Aslanoğlu, Mine Söğüt ve Seren Yüce'den oluşan jürinin karşısına çıkacak.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl ilki düzenlenecek Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

7 senaryo yarışacak

Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü gibi yazarların doğduğu topraklara saygı duruşunda bulunan ve edebiyatın güçlü eserlerini perdeye taşımaya teşvik etmek için düzenlenen yarışmaya toplam 53 proje başvurdu. Film eleştirmeni, senarist ve senaryo danışmanı Burak Göral, yazar ve senarist Doğu Yücel ile yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşan ön jüri, 7 senaryoyu finalist olarak belirledi.

Şükran Yiğit'in aynı adlı kendi romanından uyarladığı "Burası Radyo Şarampol", Berrin Kırımlıoğlu'nun "Elsa'nın Sevdiği Biri" adlı öyküsünden Çiğdem Sezgin ve Gül Gürsoy'un senaryosunu yazdığı "Elveda Mona Lisa", Nisa Yıldırım'ın aynı adlı kendi romanından uyarladığı "Epidemik Eros: Paşa Gönül İsyanı", Faruk Nafız Duman'ın aynı adlı romanından Ramin Matin'in senaryosunu yazdığı "Köpekler İçin Gece Müziği", Aydın Orak'ın aynı adlı kendi öyküsünden uyarladığı "Ölü Arının İğnesi", Hakan Bıçakcı'nın aynı adlı romanından Barış Kefeli, Hakan Bıçakcı ve Nükhet Taneri'nin senaryosunu yazdığı "Uyku Sersemi" ve Murat Saraçoğlu'nun aynı adlı kendi romanından uyarladığı "Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur" senaryoları finalist olarak belirlendi.

Kazanan projeler 28 Eylül'de belli olacak

Yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yazar Mine Söğüt ve yönetmen Seren Yüce'nin ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmada, En İyi Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Ödülü ile Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplam iki projeye ödül verilecek. Yarışmanın kazananları ise 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek Büyük Ödül Töreni'nde açıklanacak.