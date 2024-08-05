31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali\'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

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(ADANA) - 31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, bu yıl Demet Akbağ ve Uğur Polat'a değer görüldü. Ödüller, 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede sahiplerine verilecek.

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ile festival yürütme kurulunun kararıyla bu yıl onur ödülleri sanatçı Demet Akbağ ve sanatçı Uğur Polat'a değer görüldü. Ödüller, 26 Eylül Perşembe günü düzenlenecek özel bir gecede sahiplerine verilecek.