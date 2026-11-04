31 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası olan firari Kocaeli İzmit'te yakalandı

31 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası olan firari Kocaeli İzmit'te yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında toplam 31 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kocaeli'de hakkında 31 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 31 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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