32. Adana Altın Koza Film Festivali 2025'te Yapılacak

(ADANA) - 32. Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 22 ile 28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden Adana Altın Koza Film Festivali'nin bu yılki tarihleri belli oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun 32'ncisi, 22 ile 28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl da iddialı filmleri izleyici ile buluşturacak; ulusal ve uluslararası programı ve konuklarıyla sanatseverlere sinema dolu bir hafta yaşatacak.

32. Adana Altın Koza Film Festivali ile ilgili güncel gelişmeler, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.