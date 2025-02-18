32. İstanbul Caz Festivali 1-18 Temmuz'da

Güncel

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali", 1-18 Temmuz arasında müzikseverlerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın sponsorluğundaki festivalde bu yıl Türkiye'de caz müziğinin gelişimine katkı sunan müzisyen Yalçın Ateş ile radyo ve televizyon dünyasında iz bırakan birçok programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen İzzet Öz'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" layık görüldü.

Ödüller, 1 Temmuz'da gerçekleşecek festivalin açılış programında sanatçılara takdim edilecek.