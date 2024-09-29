Şehit Asteğmen Davulcu, Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Şehit Asteğmen Davulcu, Mezarı Başında Anıldı

Şehit Asteğmen Davulcu, Mezarı Başında Anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1992'de şehit olan asteğmen Coşkun Davulcu, Trabzon'daki mezarı başında anıldı. Mezarında düzenlenen anma programına şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Amacının tüm Türkiye'de şehitleri unutturmamak olduğunu belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, şehitlerin onuruna çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

29.09.2024 18:48
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1992'de şehit olan asteğmen Coşkun Davulcu, Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, 23 yaşında şehit olan Davulcu'nun kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra dernek yönetimi, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vefatının 32'nci yılında mezarı başında anılan Davul ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Başkan Tezcan, AA muhabirine, amaçlarının tüm Türkiye ve Trabzon'da şehitleri unutturmamak olduğunu söyledi.

Çeşitli etkinlikler düzenleyerek şehitleri andıklarını dile getiren Tezcan, "Çünkü şehitler bizim her şeyimiz, vatan ve bayrak deyince şehitlerimiz aklımıza geliyor ve şehitler tepesi boş kalmayacak. En son şehidimiz Ömer Fatih Ayar şehitler tepesindeki nöbeti teslim aldı. Biz de dernek olarak onları unutturmadan en güzel şekilde hatırlatarak bu tür çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Asteğmen Davulcu, Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika


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