33. Altın Koza Film Festivali 1148 eserle çevre duyarlılığı mottosuyla tanıtıldı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin mottosunun çevre duyarlılığı olduğunu belirterek, "Denizlerimize, göllerimize, nehirlerimize, toprağımıza karışan plastik atıklarla mücadelenin Adana'da hayat bulmasını önemsiyoruz. İnsanlarımıza bu konuda bir soru sordurabilirsek farkındalık yaratmış olacağız. Ayrıca festivalimizde sinemayla buluşturacağımız her bir çocuk için fidan dikilecek" dedi.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Esin Küçüktepepınar, Mahmut Göğebakan, Hüseyin Orhan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın, ve TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kamber katıldı.

"ADANA SİNEMAYLA DOLUP TAŞACAK"

Festival boyunca Adana'nın sinemayla dolup taşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, şunları söyledi:

"Bu yıl festivalimizin mottosu, afişimizde de yer aldığı gibi plastik kirliliğine, denize, suya ve toprağa ve karışan mikroplastik atıklara ve çevre duyarlılığına vurgu yapıyor. Mikroplastikler fark ettirmeden yaşama karışıyor. Sinema bizlere, bakıp göremediğimizi de gösteriyor. Denizlerimize, göllerimize, nehirlerimize, toprağımıza karışan plastik atıklarla mücadelenin Adana'da hayat bulmasını önemsiyoruz. İnsanlarımıza bu konuda bir soru sordurabilirsek farkındalık yaratmış olacağız. Ayrıca festivalimizde sinemayla buluşturacağımız her bir çocuk için fidan dikilecek. Orman yangınlarını yaşadığımız günlerin ardından bunun da çok önemli olduğunu biliyoruz. Çok sayıda üniversiteden yüzlerce üniversite öğrencisini de Adana'da konuk edeceğiz."

Yakın zamanda ve geçmişte hayatını kaybeden sinema sanatçılarını ve sinema emekçilerini de saygı, özlem ve rahmetle andıklarının belirten Güngör Geçer, 33. Altın Koza Film Festivali'nin sinemayla, sanatla ve çevre bilinciyle dolu geçeceğini vurguladı.

"İYİ BİR FİLMDEN ÇIKAN İNSAN AYDINLANMIŞ İNSANDIR"

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, "İyi bir film ülkeyi aydınlatmaya devam eder. İyi bir filmden çıkan insan aydınlanmış insandır. Doğru ellerden çıkmışsa bir film iyi bir öğretmendir. Filistin'de yapılan zulmü unutmayacağız. Müslüman ülkelerin yanları başında gerçekleşen zulme ve katliama seyirci kalmasını kınıyorum" dedi. Samancılar, Filistin'deki İsrail zulmünü anlatan NAZA isimli belgeselin gösterimin yapılacağını da duyurdu.

Nebil Özgentürk, 1969 yılından bu yana yapılan festivalin 60 yaşına merdiven dayadığını anlattı ve Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünyanın en iyi festivallerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirtti. Festivalde Kadir İnanır ve Zülfü Livaneli belgesellerinin gösterileceğini de hatırlatan Özgentürk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

FESTİVALLER SİNEMA SANATI İÇİN ÖNEMLİ

Festivallerin sinema sanatı için son derece önemli olduğunu kaydeden Esin Küçüktepepınar, yarışma dallarıyla ilgili bilgi verdi.

Her yönüyle dolu dolu bir festival hazırladıklarını anlatan İsmail Timuçin ise dünyada ve Türkiye'deki ekonomik krizlere rağmen sinemada olağanüstü hareketlilik olduğunu belirterek, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, tüm dallarda 1148 eserin yer aldığını açıkladı. İsmail Timuçin, 24 üniversiteden 200 üniversite öğrencisinin Adana'da ağırlanacağını ve Festival Film Akademisi ile önemli katkı sağlanacağını söyledi.

"HALK SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN FESTİVAL YAŞIYOR VE BÜYÜYOR"

Festivalin 1969'dan bu yana devam etmesinin en önemli nedeninin Adana halkının sinema sanatına olan düşkünlüğü ve festivale sahip çıkması olduğunu belirten Hüseyin Orhan; Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney Muzaffer İzgü, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve daha birçok evrensel değerde sanatçının yetiştiği Adana'nın her açıdan bir mozaik olduğunun altını çizdi.

Festivalde çocukları sinemayla buluşturduklarına değinen Hüseyin Orhan, festivale gelen her çocuk için bir fidan dikileceğini vurguladı. Hüseyin Orhan, festivalde 250 filmin 400'e yakın gösteriminin gerçekleştirileceğini anlattı.

"FESTİVALİ BİRÇOK COĞRAFYADA HALKLA BULUŞTURUYORUZ"

Festival yapmanın bu dönemde hayli zorlukları bulunduğunu aktaran Mahmut Göğebakan, 2023'te meydana gelen depremlerin ardından festivali depremden etkilenen şehirlere de taşıdıklarını anlattı ve Adana'nın çeşitli ilçelerinde film gösterimleri gerçekleştirerek, festivali sinema salonlarından çıkarıp, çok sayıda insanla buluşturduklarını ifade etti.