33 Şehit Asker İçin Bingöl'de Anma Töreni
33 Şehit Asker İçin Bingöl'de Anma Töreni

24.05.2026 13:26
Bingöl-Elazığ kara yolunda 1993'te PKK saldırısında şehit olan 33 asker için Anıttepe'deki anıtta tören yapıldı. Vali Çelik, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için anma töreni düzenlendi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde 14 yıl önce yapılan temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı"nda tören gerçekleştirildi.

Program öncesinde şehitlerin temsili mezarlarının yanındaki Türk bayrakları yarıya indirildi. Temsili mezarların başında askerler nöbet tuttu.

Anıta çelenk sunulmasının ardından şehitler için manga atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Cahit Çelik, törende, bu acının yüzyıllar geçse de hafızalardan silinmeyeceğini söyledi.

Yıllarca süren terörün birçok vatan evladını ailesinden ayırdığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, hiç şüphesiz bunu seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. Fitne odaklarına karşı el ele, omuz omuza duruşumuz kararlılıkla devam edecektir. Yıkıcıya, bölücüye, darbeciye asla fırsat vermeyeceğiz. Devletimizce takip edilen kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşanmayacak. Bin yıllarca birlik ve beraberlik içinde, dostça ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Yıllardır aramıza ekilen fitne tohumlarını kökünden söktük. İnşallah el birliğiyle bu memleketi terör belasından da kurtaracağız."

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve esenlik dileyen Çelik, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp mukaddesatımıza saldırmayan, bayrağımıza el uzatmayan, vatanın birliğini ve bütünlüğünü savunan her Türk vatandaşı, etnik, dini ve mezhebi kimliği ne olursa olsun başımızın tacıdır ama bayrağımıza, birliğimize ve vatanımıza yan gözle bakan herkes karşısında bizi bulacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Çelik, Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve beraberindekiler, şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Bingöl Şube Başkanı Naim Tan, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Bingöl, Güncel, Terör, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:43:39.
