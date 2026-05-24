33 Kedi Ölümü Davası: Hekime İtiraz

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan E. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Hakan E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Hakan E, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin kararına itiraz edildiği bildirildi.