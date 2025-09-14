33 Yıl Cezalı Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelevler Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında sokakta kendilerini görüp kaçan bir kişinin peşine düştü.

Ekiplerin kovalamaca sonucunda yakaladığı Savaş Caner'in (34) "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından 33 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.