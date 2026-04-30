Üye Girişi
Son Dakika Logo

330 Gün Önce Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Hakkında İddianame Düzenlendi

30.04.2026 19:39  Güncelleme: 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında iddianame düzenlendiği ve İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada iddianameyle birlikte Akgün'ün 13 taşınmazının müsaderesine karar verilmesinin talep edildiği belirtildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 4 Haziran 2025 tarihinde tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında iddianame düzenlendiği açıklandı.

Açıklamada, Hasan Akgün ile birlikte 30 isim hakkında, 14 eylemin yer aldığı iddianamenin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianameyle Akgün'e 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez de icbar suretiyle irtikap suçlaması yöneltildiği ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından cezalandırılma istendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesine karar verilmesinin talep edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 20:58:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.