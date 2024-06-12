34. Akbank Caz Festivali Müzikseverlerle Buluşuyor

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"34. Akbank Caz Festivali" 28 Eylül-13 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, sanatın her disiplinini sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen festivalde konser verecek ilk isimler arasında caz vokalisti Kurt Elling, Kübalı piyanist Harold Lopez-Nussa, söz yazarı, besteci, şarkıcı ve aranjör Rodrigo Amarante ile 7 Poets Trio da yer alıyor.

Festivale ilişkin "akbanksanat.com" adresinden detaylı bilgi alınabilir.