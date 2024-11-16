35. Ankara Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

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(ANKARA) - Bu yıl 35'incisi düzenlenen Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Murat Fıratoğlu imzalı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 35'inci kez düzenlenen Ankara Film Festivali, Şinasi Sahnesi'nde gerçekleşen kapanış töreni ile sona erdi. Jüri başkanlığını Onur Saylak'ın yaptığı ve 12 kategoride ödüllerin dağıtıldığı Ulusal Uzun Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü, geçen hafta hayatını kaybeden Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol'un anısına verildi.

"Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı film En İyi Film seçilirken, yönetmeni Murat Fıratoğlu de En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu.

Sunuculuğunu Nefise Karatay'ın üstlendiği ödül töreninde, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülünü, Doğuş Algün imzalı "Ölü Mevsim" kazanırken; Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin belirlediği SİYAD En İyi Film Ödülü, Sinan Kesova'nın yönettiği "Büyük Kuşatma" filmine verildi.

Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise En İyi Film Bahar Bektaş'ın yönettiği "Sürgün Asla Bitmez" filmine giderken, Ulusal Kısa Film Yarışması'nın kazananı da Yakup Tekintangaç'ın yönettiği "Mori" oldu.

35'inci Ankara Film Festivali'nde ödül kazananlar şöyle:

En İyi Film: Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri (Yönetmen Murat Fıratoğlu)

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Ölü Mevsim (Yönetmen Doğuş Algün)

En İyi Yönetmen: Murat Fıratoğlu (Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Erkan Tahhuşoğlu (Döngü)

En İyi Kadın Oyuncu: Serpil Gül (Döngü)

En İyi Erkek Oyuncu: Alp Öyken (Büyük Kuşatma)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ece Yaşar (Ölü Mevsim)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Serkan Ercan (Ölü Mevsim)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Matteo Cocco (Gecenin Kıyısında)

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Büyük Kuşatma)

En İyi Özgün Müzik: Ahmet Kenan Bilgiç (Hakkı)

En İyi Kurgu: Eyyüp Zana Ekinci (Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Büyük Kuşatma (Yön. Sinan Kesova)

Ulusal Belgesel Film Yarışması, En İyi Belgesel Film: Sürgün Asla Bitmez (Yönetmen Bahar Bektaş)

Ulusal Belgesel Film Yarışması, Jüri Özel Ödülü: Zamanın Kıyısında Sınav (Yönetmen İlkay Nişancı)

Ulusal Kısa Film Yarışması, En İyi Kısa Film: Mori (Yönetmen Yakup Tekintangaç)

Ulusal Kısa Film Yarışması, Jüri Özel Ödülü: Görüşürüz Kaplumbağa (Yönetmen Selin Öksüzoğlu) ve Günaydın Anne (Yönetmen Oben Yılmaz)

VEKAM Özel Ödülü: Bir Orkestranın İzinde (Yönetmen Musa Ak, Hasan Basri Özdemir)