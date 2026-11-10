350.org aktivistleri COP31'de fosil yakıtlardan çıkış için adil finansman istedi - Son Dakika
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350.org aktivistleri COP31'de fosil yakıtlardan çıkış için adil finansman istedi

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350.org aktivistleri COP31\'de fosil yakıtlardan çıkış için adil finansman istedi
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350.org aktivistleri COP31\'de fosil yakıtlardan çıkış için adil finansman istedi
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Antalya'daki COP31'in Mavi Bölge girişinde toplanan 350.org aktivistleri, fosil yakıtlardan çıkış ve adil enerji dönüşümü için çağrı yaptı. Finansman olmadan dönüşümün gerçekleşmeyeceğini söyleyen eylemciler, zengin ülkelerin adil paylarını ödemesini istedi.

Haber: Narin Diri | Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Mavi Bölge girişinde bir araya gelen iklim aktivistleri, fosil yakıtlardan çıkış ve adil enerji dönüşümü çağrısında bulundu.

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), resmi müzakerelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının iklim politikalarına yönelik talepleri de gündeme taşınıyor.

ABD merkezli çevreci sivil toplum kuruluşu 350.org aktivistleri, "End Fossil Fuels: Fair, Funded, Forever" (Fosil yakıtlara adil, finansmanı sağlanmış ve kalıcı biçimde son verilsin) yazılı pankart taşıyarak sloganlar attı.

"ZENGİN ÜLKELER ADİL PAYLARINI ÖDEMELİ"

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin maliyetine dikkati çeken eylemciler herkesin temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişim hakkının güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Eylem sırasında yapılan açıklamada, "Finansman olmadan dönüşüm gerçekleşmeyecek. Zengin ülkeler bunun için adil paylarını ödemeli" ifadeleri kullanıldı.

Gelişmekte olan ülkelerin halihazırda yüksek borç yüküyle karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan eylemciler, enerji dönüşümü için oluşturulacak finansman mekanizmalarının bu ülkelerin borçlarını daha da artırmaması gerektiğini söyledi.

Eylemciler, "Ne istiyoruz? İklim adaleti! Ne zaman istiyoruz? Şimdi!" sloganları atarak COP31 müzakerelerinde fosil yakıtlardan çıkış konusunda somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Konuşmalarda fosil yakıt döneminin sona ermesi gerektiği vurgulanırken, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş talebi dile getirildi. Aktivistler, fosil yakıt kullanımını sürdüren çok uluslu şirketlere karşı da harekete geçilmesini istedi.

350.org, COP31 öncesinde yayımladığı açıklamada da kömür, petrol ve doğal gazdan çıkış için somut yol haritaları hazırlanmasını, gelişmekte olan ülkelere adil enerji dönüşümü için gerekli finansman ve desteğin sağlanmasını talep etmişti.

Kaynak: ANKA
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