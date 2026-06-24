36. NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor - Son Dakika
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36. NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

24.06.2026 17:16
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Ankara, 7-8 Temmuz'da 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak, 70 bin güvenlik personeli görev alacak.

(ANKARA) - Ankara, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için gün sayıyor. 32 lider, yaklaşık 100 bakan, 70 bin güvenlik personeli, 3 havalimanı ve 15 otelle başkent, 7-8 Temmuz'da dünyanın gözünün çevrileceği zirveye ev sahipliği yapacak.

Ankara, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek ve 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak 36. NATO Zirvesi'nde yaklaşık 100 bakan, binlerce yabancı misafir ve üst düzey diplomat bir araya gelecek. Güvenlik için 70 bin personelin görev yapacağı organizasyonda 3 havalimanı hizmet verecek, delegasyonlar ise 15 otelde konaklayacak. Zirve kapsamında 55 bini polis ve jandarma toplam 70 bin personel görev yapacak.

Zirve kapsamında yenilenen ve adı Ankara Havalimanı olan Etimesgut, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı konuklara hizmet verecek.

6-12 TEMMUZ ARASI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK PERSONEL

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Zirve'de görevli olanlar ile Zirve sürecindeki kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personel, 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.

Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri'ne göre, sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecek.

GÜZERGAHLARDA AÇIK ALAN ETKİNLİĞİ YASAK

Ayrıca, bu tarihler arasında detayları güvenlik birimlerince belirlenecek ve duyurulacak olan geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve civarında, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nin bulunduğu bölgede trafiği aksatacak, vatandaşların toplu geliş-gidişlerine ve toplanmalarına neden olacak, güvenliği riske sokacak her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyecek.

HASSAS BÖLGELER DIŞINDA DÜĞÜN YAPILABİLECEK

Belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak.

6-12 TEMMUZ ARASI MEZUNİYET TÖRENİ, KONSER YAPILAMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca 6 Temmuz Pazartesi ile 12 Temmuz Pazar tarihleri arasında, sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak.

KIRMIZI ALAN

Etimesgut'taki Ankara Havalimanı, Esenboğa Havalimanı çevresi, Cumhurbaşkanlığı, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.

ZİYARETÇİLER 15 OTELDE

Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 36. NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor - Son Dakika

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