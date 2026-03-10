360 Şüpheliye Operasyon: 162 Tutuklandı - Son Dakika
360 Şüpheliye Operasyon: 162 Tutuklandı

10.03.2026 10:28
İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheliden 162'sinin tutuklandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 24 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 360 şüphelinin 162'sinin tutuklandığını, 125'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 162'si tutuklandı. 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satış dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi."

Kaynak: ANKA

