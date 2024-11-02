38 Yıldır Müşterilerinin Fotoğraflarını Sergiliyor - Son Dakika
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38 Yıldır Müşterilerinin Fotoğraflarını Sergiliyor

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İsmail Kumbuzoğlu, 38 yıldır dükkanında müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını sergiliyor.

02.11.2024 17:32
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Müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını 38 yıldır dükkanında sergiliyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde fotoğrafçılık yapan 71 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Kumbuzoğlu, 38 yıldır müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını dükkanında asarak sergiliyor.

Rize'de 1975 yılında öğretmenlik yaptıktan 2 sene sonra memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam köyündeki okula müdür olarak atanan Kumbuzoğlu, bir yandan da fotoğrafçılık kursuna katılarak eğitim aldı. Edindiği fotoğraf makinesiyle 1985'te arkadaşlarının ve esnafın fotoğraflarını çekmeye başlayan Kumbuzoğlu, daha sonra açtığı küçük işletmede bir yandan ek gelir elde etti, bir yandan da mesleğin inceliklerini öğrendi. Müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını biriktirip iş yerinin duvarına asmaya başlayan Kumbuzoğlu, bu merakını 1988'de geldiği Karapürçek'te açtığı dükkanda da sürdürdü. Kumbuzoğlu'nun çektiği vesikalık fotoğraflar arasında zaman içinde hayatını kaybeden müşterileri de yer alıyor.

"Bu kadar güzel şeylerle karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim"

Kumbuzoğlu, "1986 yılında ilçesinde bir dükkan açtım ve kırk 40 yıla yakındır burada fotoğrafçılık yapıyorum. Aklıma nereden düştü bilmiyorum ama her çektiğim fotoğraflardan, müşterilerden birer tane rica ediyordum istek üzere. Kendileri de bunu memnuniyetle kabul ediyorlardı, birer tane fotoğraf kenara koydum ve albümü düzenlemeye karar verdim.

Fakat bu albümü düzenlerken de bu kadar ilgi ya da ileride bu kadar güzel şeylerle karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim. Biraz meraktan başladı. Yakınlarını kaybedenleri de fotoğrafları var bu albümlerde onların sayesinde bu albümün ne kadar değerli olduğunu da anladım. Fotoğraf çekilmeye geldikleri esnada fotoğraflara bakıyorlar ve hayatını kaybeden yakınlarını gördükleri zaman cep telefonları ile o fotoğrafları çekiyorlar. Hatta bazı çocuklar geliyor, 'amca fotoğraflara bakabilir miyiz, izleyebilir miyiz diye soruyorlar' ve ben de memnuniyetle karşılıyorum. ve 40 yılın sonunda oluşturduğum bu manzarayı izlemek bana haz veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Karapürçek, Sakarya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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