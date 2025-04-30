39. Ankara Müzik Festivali Sona Erdi

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası "Evgeny Svetlanov"un konseriyle sona erdi.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konseri şef Marius Stravisky yönetti.
Piyanoda Salih Can Gevrek'in sahne aldığı konser, başkentli müzikseverlerce ilgiyle izlendi.
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