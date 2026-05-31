39 Yeni Tohum Çeşidi Tescil Edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yerli tohum çeşitlerimizle tarımsal üretimimize güç katıyoruz. TAGEM çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler, toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun."