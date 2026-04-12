3D Gıda Baskı Sistemi ile Kişiye Özel Beslenme Dönemi Başlıyor

Yaşar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen 'Maliyet-Etkin 3D Gıda Baskı Sistemi', kişiye özel beslenme alanında çığır açacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Robotik sistemler, yazılım otomasyonu ve ekstrüzyon tabanlı 3D baskı teknolojisini bir araya getiren proje, bireylerin genetik, metabolik ve sağlık verilerine göre özelleştirilmiş gıdalar üretebiliyor.

Yaşar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Süleyman Ünlütürk, projenin standart gıda üretim sistemlerinin bireysel ihtiyaçları karşılamadaki yetersizliğinden doğduğunu belirterek, sistemin yutma güçlüğü yaşayanlar, diyabetli bireyler, obezite veya metabolik bozuklukları olanlar gibi özel beslenme gereksinimi olan hasta gruplarına hitap ettiğini vurguladı. Sistem, robotik ön hazırlık ünitesi, yazılım tabanlı kontrol mekanizması ve 3D gıda yazıcının entegre çalışmasıyla işliyor ve uzaktan erişimle kontrol edilebiliyor.

Bezelye ve peynir altı suyu proteinlerine dayalı formülasyonlarla besin değerlerinde hedeflenen miktarlardan sapma yüzde 5'in altında tutulabiliyor, bu da diyabet ve obezite gibi durumlarda kritik önem taşıyor. Tam otomatik ve akıllı sistem, yalnızca 3D baskı değil, robotik ön hazırlık ve yazılım entegrasyonunu birleştirerek, gelecekte yapay zeka destekli mutfak sistemlerinin ve hastane teknolojilerinin temelini oluşturabilir.