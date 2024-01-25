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4-5 yaşındaki çocuk, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi - Son Dakika
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4-5 yaşındaki çocuk, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Antalya'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında, 4-5 yaşlarındaki bir çocuk, elindeki 5 litrelik su bidonuyla söndürme çalışmalarına katılmak istedi. Ancak güvenlik gerekçesiyle çocuk bölgeden uzaklaştırıldı. Polis, çocuğun elindeki bidonu alarak yangını söndürmeye çalışanlara verdi. İtfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

4-5 yaşındaki çocuk, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
25.01.2024 - 13:49,
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ANTALYA'da 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıkarken, söndürme çalışmasına destek vermek isteyen 4-5 yaşlarındaki bir çocuk, 5 litrelik bidonla su taşıdı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 257 Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Araç tamir deposu olarak kullanılan bodrum katından duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler gelene kadar apartmanda oturanlar, su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. 4-5 yaşlarındaki bir çocuk da elindeki 5 litrelik su bidonu ile söndürme çalışmalarına destek vermek istedi. Fakat güvenlik gerekçesiyle çocuk bölgeden uzaklaştırılırken, elindeki bidonu alan polis, alevleri söndürmeye çalışanlara verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürüp, apartmandaki dumanı tahliye etti.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 4-5 yaşındaki çocuk, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi - Son Dakika
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