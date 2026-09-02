4 Avrupa ülkesi Almanya'ya destek verdi, Leipzig İHA olayına ortak yanıt çağrısı yapıldı

Avusturya, Macaristan, Çekya ve Slovakya, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenekli insansız hava aracı (İHA) bulunmasını "Rus hibrit saldırısı" şeklinde nitelendirerek Almanya'ya destek mesajı verdi.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenekli İHA bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Stocker, olayı "Rus hibrit saldırısı" olarak nitelendirerek, ülkesinin Almanya ile tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) herhangi bir üyesini "istikrarsızlaştırmaya veya sindirmeye" yönelik girişimlerin başarıya ulaşmayacağını belirten Stocker, bu gibi girişimlere ortak yanıt verileceğini kaydetti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, olayın ardından Alman mevkidaşı Friedrich Merz ile yakın temas halinde olduğunu bildirdi.

Magyar, "Rus hibrit saldırısının" ardından Macaristan'ın Almanya ile tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Çekya Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Rusya'nın hibrit faaliyetleri müttefiklerimizden birini hedef aldığında hepimiz risk altına gireriz." ifadelerine yer verildi.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, Leipzig'de meydana gelen "Rus hibrit saldırısının" ardından Almanya ile dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Pellegrini, demokrasileri sindirme ve müttefikleri bölme girişimlerinin başarıya ulaşmayacağını belirterek, "Müttefiklerimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir. Vatandaşlarımızı ve ortak güvenliğimizi savunmak için kararlı, ortak ve inandırıcı caydırıcılığa bağlı kalmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Olay

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, dün, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.