4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

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4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL hareket bulunan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ve para nakline aracılık ettiği tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi. Hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL para hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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