4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde Yeni Okul Kültürü Paneli

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Çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde "Yeni ve Sürdürülebilir Okul Kültürü" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfının "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlediği ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvedeki panelin moderatörlüğünü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Hayati Akyol üstlendi.

Güney Avustralya Üniversitesinden Dr. Claire Alkouatli, panelde yaptığı sunumda, "İnsan kim, ne gibi hedefleri olmalı, arzu edilen insan için nasıl çalışılabilir?" gibi soruların cevaplarını aradı.

Alkouatli, toplumda eğitimcinin rolünün önemini vurgulayarak, eğitimci olmadığı takdirde çeşitlilik ve kapsayıcılığın mümkün olmayacağını söyledi.

Eğitimcinin okulda dört duvar arasında öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarından ibaret olmadığını dile getiren Alkouatli, çevrenin ve içinde bulunulan topluluğun da eğitici rollerine işaret etti.

Batı'da endüstriyel devrimle birlikte eğitimin bilişsel tarafına odaklanıldığına dikkati çeken Alkouatli, "Sevgi ve yakınlık ise bütün zihinsel gelişimin merkezindedir. Bir yetişkinle iyi bir iletişimi olan çocuklar daha iyi yetişiyor. Her bir çocuk onlara bağlı olan yetişkine ve iyi bir arkadaşa ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Alkouatli, sevgiyi eğitim ortamına dahil etmek gerektiğini belirtti.

İnteraktif, bariyersiz ve duvarsız yeni öğrenme alanları

Tokyo Şehir Üniversitesinden Prof. Dr. Takaharu Tezuka ise okulun bilgi verilmesi gereken bir alan olduğunu, bu nedenle bilgiyi paylaşabilecek bir formata getirmenin önem taşıdığını vurguladı.

Yeni eğitim konseptleri kapsamında dünyanın birçok ülkesinde çeşitli dizaynlarda okullar inşa ettiklerini söyleyen Takaharu, bariyersiz, duvarsız yeni öğrenme alanlarına odaklandıklarını anlattı.

Takaharu, sınıflar arasında duvar olmadığından tüm okul öğrencileri için interaktif bir ortam oluşturduklarını dile getirerek, çocukların istedikleri gibi hareket ettiğini ve bundan mutlu olduğunu kaydetti.

Yazar, eğitimci ve girişimci Dr. Sabba Quidwai de yapay zekayı sürdürülebilir odaklı toplumun hizmetinde kullanmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Eğitim sürecinde sınırların dışına çıkmak gerektiğini anlatan Quidwai, insanın kendi sınırlarından da başkalarıyla empati yaparak çıkabileceğini belirtti.

Quidwai, eğitim sürecinde metot değiştirmek gerektiğini ve yapay zekanın okullarda kullanılmasının önemini vurguladı.