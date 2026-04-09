4 Şehir 4 Mekân 4 Âkif Sempozyumu'nda İstanbul Oturumu Gerçekleşti

09.04.2026 23:10
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un Milli Mücadele dönemindeki rolü ele alındı. Programda akademisyenler, Âkif'in şahsiyetinin gelecek kuşaklara aktarılması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Kastamonu Üniversitesi (KÜ) iş birliğiyle düzenlenen '4 Şehir 4 Mekân 4 Âkif Sempozyumu' kapsamında 'Payitahtta Esaret Günleri ve Mehmet Âkif Ersoy' oturumu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. İZÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıca, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve diğer akademisyenlerin katıldığı programda, İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un Milli Mücadele günleri ve Kurtuluş Savaşı'na verdiği destek tartışıldı.

Program Koordinatörü Dr. Gazi Doğan, sempozyumu hazırlarken 'Âkif'i gelecek kuşaklara nasıl anlatabiliriz?' sorusuyla yola çıktıklarını belirterek, Âkif'in şahsiyetini merkeze alan bir 'değerler atlası' oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. İZÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük, 'esaret' kavramı üzerinden Âkif'in duruşunun bir milletin yeniden şahlanışını temsil ettiğini vurguladı. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıca ise Âkif'in uzun süre yeterince konuşulamadığını hatırlatarak, onun düşüncesinin bugüne taşınması gerektiğini söyledi. Sempozyum, İstanbul'dan sonra Balıkesir, Kastamonu ve Afyon'da devam edecek.

