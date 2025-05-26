4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne Davet

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 30 Mayıs ile 1 Haziran günleri arasında düzenlenecek 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti. Başkan Böcek, "Festivalimizde 30 Mayıs Cuma günü Kıraç, 31 Mayıs Cumartesi günü Funda Arar, 1 Haziran Pazar günü ise Uğur Önür sahne alacak. Sayın Genel Başkanımız, 1 Haziran Pazar günü burada Yörük kardeşlerimizle bir araya gelecek. Saat 18.00'de de Kepez'de halkımızla buluşacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin basın toplantısı Döşemealtı Düzlerçamı Piknik Alanı'nda yapıldı. Toplantıya Başkan Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, misafir Türkmen temsilcileri, Yörük dernekleri temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Böcek, 30 Mayıs ile 1 Haziran 2025 tarihlerinde Döşemealtı Düzlerçamı mevkiindeki Karaman Piknik Alanı'nda gerçekleştirilecek festivalin daha önceki yıllarda da olduğu gibi Yörük kültürünün tüm renklerini bir araya getireceğini söyledi. Festival programına ilişkin bilgi veren Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Her yıl daha çok gelişen, katılımcı çeşitliliği ve kapsamıyla büyüyen festivalimiz, Yörük Türkmen kültürünü yaşatma konusunda kendi alanında örnek ve öncü bir etkinlik haline gelmiştir. Festivalimizin hemen öncesinde, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü ilk defa düzenlenecek Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu ile Yörük Türkmen belediyeleri arasında iş birliğini güçlendirecek, kültürümüzün geleceğine yönelik stratejik bir adım atılacaktır. Festivalimiz, 30 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başlayacaktır. Geleneksel göç duası ve temsili Yörük Göçü canlandırılacak olup, bu göç Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Karaalioğlu Parkı'nda, Büyükşehir Belediye binamız önünde son bulacaktır."

Kültür, sanat ve spor gösterileri

Başkan Böcek, festivalin Türk dünyasının dört bir yanından gelen misafirlerle kardeşlik, dayanışma, müzik, sanat ve kültürün en güzel örneklerine ev sahipliği yapacağını vurguladı. Böcek, "Türkiye dışından 25 farklı Türk Devlet ve topluluğundan gelen heyet ile toplam 529 katılımcı olup, Türk dünyasından bağımsız yedi Türk devleti, özerk cumhuriyetlerimiz ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden gelecek Türk topluluklarından soydaşlarımız 25 çadır ile festivalimize renk katacak. Yörük-Türkmen kültürünün vazgeçilmez ögeleri arasında yer alan halk oyunları, atlı okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ile cirit müsabakaları, festivalimize ayrı bir heyecan katacak. Geleneksel el sanatlarımızın sergileneceği stantlarımızda 37 el sanatları grubundan 69 sanatçı ve zanaatkar yer alacak" diye konuştu.

Kıraç, Funda Arar ve Uğur Önür konserleri

Yörük Türkmen Festivali'nde müzikseverler için de zengin bir program hazırladıklarını aktaran Böcek, "Festivalimizde 30 Mayıs Cuma günü Kıraç, 31 Mayıs Cumartesi günü Funda Arar, 1 Haziran Pazar günü ise Uğur Önür sahne alacak" diye konuştu.

Başkan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hafta sonu Antalya'ya geleceğini söyleyerek, "Sayın Genel Başkanımız, 1 Haziran Pazar günü burada Yörük kardeşlerimizle bir araya gelecek. Saat 18.00'de de Kepez'de halkımızla buluşacak" ifadelerini kullandı.