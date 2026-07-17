Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Havuzda Sıkışan 4 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı

(MUĞLA)- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir yüzme havuzunun infinity bölümündeki emiş borusuna kolu sıkışan 4 yaşındaki T.A, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen T.A, tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir yüzme havuzunda meydana gelen olayda, 4 yaşındaki T.A.'nın kolu havuzun infinity bölümündeki emiş borusunun içerisine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğa zarar vermemek için dikkatli ve kontrollü bir kurtarma çalışması yürüttü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, kolunun sıkıştığı emiş borusunu bulunduğu yerden söktükten sonra, özel kurtarma ekipmanları arasında yer alan yüzük kesme aleti kullanarak boruyu kontrollü şekilde kesti. Yapılan titiz çalışma sonucunda 4 yaşındaki T.A'nın kolu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Kurtarma çalışmasının ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.