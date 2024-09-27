4 Yaşındaki Naya Gazi'nin Ölümü Sosyal Medyada Paylaşılıyor

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İsrail savaş uçaklarının, 20 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bombaladığı binanın enkazından bir gün sonra cansız bedeni çıkarılan 4 yaşındaki kız çocuğu Naya el-Gazi'nin eğlenceli anlarını içeren eski görüntüleri günlerdir sosyal medya kullanıcıları tarafından destek amacıyla paylaşılıyor.

Neredeyse bir yıldır Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, yaklaşık bir haftadır Lübnan'da çok sayıda aileyi yok etti.

İsrail ordusunun, geçen hafta Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bombalayarak yerle bir ettiği 9 katlı binada 5'i çocuk yaklaşık 60 kişi öldü.

Aramalar sonucu bir gün sonra naaşına ulaşılan Lübnanlı kız çocuğunun neşeli hallerini içeren eğlenceli videoları, kısa sürede sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcısı Ziyad Kachakech, küçük kızın videosunu "Naya Gazi henüz 4 yaşındaydı. İsrail, onu soğuk kanlılıkla öldürdü." ifadeleriyle paylaştı.

Lübnanlı sosyal medya kullanıcısı Charbel Nahas da paylaşımında "Naya Gazi'nin ne günahı vardı, çocukların ne günahı var?" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı ve Arap sosyal medya kullanıcıları, Lübnanlı acılı aileyle dayanışmak amacıyla bu videoları paylaşmaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.