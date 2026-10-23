4 yıllık davada mahkeme Martı TAG'ın yasaklanamayacağına hükmetti - Son Dakika
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4 yıllık davada mahkeme Martı TAG'ın yasaklanamayacağına hükmetti

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4 yıllık davada mahkeme Martı TAG\'ın yasaklanamayacağına hükmetti
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Taksi odalarının Martı TAG'a açtığı 4 yıllık haksız rekabet davasında 14. Bölge Adliye Mahkemesi, TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına ve taksilere haksız rekabet yapmadığına hükmetti. Kurucu Oğuz Alper Öktem, kararın güvenlerini haklı çıkardığını söyledi.

TAKSİCİLER Odası tarafından Martı TAG'a karşı açılan ve 4 yıldır devam eden haksız rekabet davasında, dosyayı ilk kez esastan inceleyen 14. Bölge Adliye Mahkemesi, hakkında kanuni boşluk bulunan ve yasa koyucu tarafından yasaklanmayan paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Bugün verilen karar da bu güvenimizi haklı çıkardı" dedi.

Martı TAG'a karşı, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve 4 yıldır devam eden haksız rekabet davasında karar çıktı. 14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmetti. Kararda, "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir" denildi.

Mahkeme kararında, Martı TAG'ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, "Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir" ifadeleri kullandı.

Mevcut mevzuattaki boşluğa dikkat çekilerek yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilen kararda, "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve kent ulaşımının aldığı karmaşık yapının yarattığı ihtiyaçlara göre, kent ulaşımını düzenleyen yeni mevzuata ihtiyaç bulunmakta olup, bu mevzuatın oluşturulması yasa koyucuya ait bir görev olup, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararı ile ve genel olarak yasaklanması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi hukuken mümkün değildir" denildi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karada, Martı TAG'ın taksilere karşı haksız rekabette bulunmadığı da belirtildi.

ÖKTEM: EN BAŞINDAN BERİ HUKUKA VE HAKLILIĞIMIZA GÜVENDİK

Kararın ardından açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, şunları söyledi:

"En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Bugün verilen karar da bu güvenimizi haklı çıkardı. Martı TAG bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası. Bu süreç boyunca yanımızda olan ve bize güvenen TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. TAG'ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
Oğuz Alper ÖktemOtomobilMahkemeGüncelSon Dakika

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