400 Çocuk Okula Gidemiyor - Son Dakika
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400 Çocuk Okula Gidemiyor

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Diyarbakır'daki arazi anlaşmazlığı nedeniyle 400 çocuk 4 yıldır okula gönderilemiyor.

17.01.2025 09:57
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tezharap ve Alçimen mezralarında yaklaşık 400 çocuk, aileler arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle okula gönderilmiyor. Mezra sakinlerinden Mehmet Köse, çocukları güvenlik nedeniyle uzak bir köye gönderemediklerini ifade ederek, 4 yıldır mezralarında okul yapılması için girişimlerde bulunduklarını, ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Alatosun Mahallesi'nin Tezharap ve Alçimen mezralarında ikamet eden Köse aileleri ile mahallede yaşayan başka bir aile arasında yıllardır süren arazi anlaşmazlığı nedeniyle Köse ailesine mensup yaklaşık 400 çocuk, güvenlik nedeniyle okula gönderilmiyor.

Mezra sakinlerinden Mehmet Köse, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aileler arasında husumetin başladığını ifade ederek, ancak husumetin kan davasına dönüşmediğini aktardı. Çocuklarını okula göndermemelerinin nedenlerinden birinin olası bir kan davasını önlemek olduğunu bildiren Köse, "Çocuklarımızı 2 yıl okula göndermedikten sonra kaymakamın girişimiyle başka bir okula gönderdik. Ama sadece bir ay sürdü. Çocuklarımızı başka bir köye göndermeye korkuyoruz. Şu an başka bir yere göndermeye imkanımız da yok. 300-400 çocuğu başka bir yere gönderemeyiz. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, sorunumuza bir çözüm üretsin. Aramızdaki husumet 4 yıldır devam ediyor. 4 yıldır çocuklarımız okula gitmiyor" dedi.

'Öğrenciler bugün karne alacak ama bizim çocuklar bu heyecanı yaşamayacak'

Okula gidemeyen çocukların hayvan otlatıp, mezrada çeşitli işlerle uğraşmak zorunda kaldıklarını söyleyen Köse, "Çocuklar hayvanlara bakıyorlar. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Okula gidemeyen çocuklarımızı mecbur çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Öğrenciler bugün karne alacak ama bizim çocuklar bu heyecanı yaşamayacak. Çocuklarımız çok mağdur olmuşlar. 4 yıldır okula gitmemeleri çok ciddi sorunlar yaşamasına neden oldu. Mezramızda okul yapımı her yıl erteleniyor. Mezramızda biran önce okul yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Biz erkekleri de kızları da gönderemiyoruz'

7 çocuk babası Gıyasetin Köse ise, 3 çocuğunun okula gidemediğini belirterek, "Devlet diyor ki, kız çocuklarını okula gönderin. Biz erkekleri de kızları da gönderemiyoruz. Devlete çağrımızı acil olarak mezramıza okul yapsın" diye konuştu.

'11 yaşındaki kız çocuğu çobanlık yapıyor'

Okula gidemediği için çok üzgün olduğunu söyleyen 11 yaşındaki Kübra Köse, şunları söyledi:

"Okumak istiyoruz. Okuyup, büyümek istiyoruz. Devlet eğer bizi duyuyorsa, bize bir okul yapsın. Devlet, çocukları seviyorsa bize bir okul yapsın. Mezrada koyunlara bakıp, çobanlık yapıyorum. Diğer arkadaşlarım da başka işler yapıyor. Okuyup, avukat olmak istiyorum."

'Böyle devam ederse okuma yazmayı da unutacağım'

Gülbahar Köse ise, 11 yaşında olduğunu ifade ederek, okulu 2'nci sınıfta bıraktığını söyledi. Okulda olmayı çok istediğini dil getiren Gülbahar, "Bugün öğrenciler karne alacak. Biz 4 yıldır karne heyecanını yaşayamıyoruz. Arkadaşlarımla üzgün bir haldeyiz. Böyle devam ederse okuma yazmayı da unutacağım. Büyüyünce savcı olmayı istiyordum. Bu hayalimi okula gidersem gerçekleştireceğim. Ama gidecek okulumuz yok" şeklinde konuştu

'Devlet bize okul yapmıyor'

Okuyup polis olmayı istediğini söyleyen ama okula gidemediği için çobanlık yapmak zorunda kaldığını aktaran  Emir Köse, "Şu an büyükbaş hayvanlarla uğraşıyorum. Çobanlık yapıyorum. Okula gitseydik bunları yapmamış olacaktım. Devlet bize okul yapmıyor. Karne alacak arkadaşlarım sevinecek ama biz sevinemeyeceğiz.

11 yaşındaki Ömer Köse de okula gitmeyi çok özlediğini dile getirerek, okuyup avukat olmayı istediğini, ancak mezradaki diğer arkadaşları gibi hayvanlara bakmak zorunda kaldığını söyledi.

400 Çocuk Okula Gidemiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 400 Çocuk Okula Gidemiyor - Son Dakika

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