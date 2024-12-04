41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Çatıda Yakalandı

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İZMİR'de, 41 yıl hapis cezasıyla aranan V.G. (38), polis ekipleri tarafından evin çatısından kaçmaya çalışırken yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada V.G. isimli bir şüphelinin ilçede saklandığı adresi tespit etti. Ekiplerin şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenlediği sırada V.G., polisleri fark ederek evin çatısına çıktı. Polis ekipleri, şüpheli V.G.'yi evin çatısında kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan V.G.'nin yapılan sorgusunda, 'birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma' suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. V.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,