414 sanıklı İmamoğlu davasının 79. duruşması 14 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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414 sanıklı İmamoğlu davasının 79. duruşması 14 Eylül'e ertelendi

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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 79. duruşması, bir kısım tutuksuz sanığın savunmalarının alınmasının ardından sona erdi. Duruşmada toplam 141 tutuksuz sanığın savunması tamamlanırken, duruşma 14 Eylül Pazartesi gününe ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 79. duruşması, bir kısım tutuksuz sanığın savunmalarının alınmasının ardından sona erdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın savunması alındı.

İBB'deki görevini anlatan Çağlar, sicilinde adli ya da idari hiçbir cezanın bulunmadığını söyledi.

İddianamedeki eylemlere konu işlerin işleyişine ilişkin bilgi veren Çağlar, "sistem" lafını ilk defa burada duyduğunu savundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Çağlar, beraatini talep etti.

Çağlar'ın savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Bu sırada, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu söz aldı.

İmamoğlu'nun, "Bir emir, bir talimat kipi şeklinde çalışma biçimimiz oldu mu sizinle Can Bey?" sorusu üzerine Çağlar, "Hayır." cevabını verdi.

Sorgunun tamamlanmasının ardından Çağlar'ın avukatının beyanı dinlendi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, eski İSFALT Mali İşler Müdürü Nurullah Temel, eski Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Mehmet Türkyılmaz, eski İSFALT çalışanı İbrahim Sönmez, İhale Komisyonu Başkanı Tuncay Gürcan, İhale Komisyonu üyeleri Burak Alp ile İsmail Yazkan, iş insanları Jale Kaya, Emin Ferhat Ertek ve Harun Cengiz Beğenmez de savunma yaptı.

Duruşmada 16 tutuksuz sanığın savunmasının da alınmasıyla, davada toplam 141 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 14 Eylül Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA

Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel 414 sanıklı İmamoğlu davasının 79. duruşması 14 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 414 sanıklı İmamoğlu davasının 79. duruşması 14 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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