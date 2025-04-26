42 Kaçakçı ve 433 Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 433 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı ve Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin lira değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi." bilgisini paylaştı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin derhal başlatıldığını aktaran Yerlikaya, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otobüs, 2 araç ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

İl Valilerini, Göç İdaresi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadesini kullandı.