420.000 Suriyeli Mülteci Lübnan'dan Döndü

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BEYRUT, 23 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, Hizbullah- İsrail çatışmasının başladığı Ekim 2023'ten bu yana 420.000 Suriyeli mültecinin Lübnan'dan ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

Lübnan merkezli El Neşra haber sitesinin haberine göre Şerafeddin, cuma günü yaptığı açıklamada Suriyeli yetkililerin Lübnan'daki savaş nedeniyle geri dönen vatandaşlarına ve Suriye'ye sığınan 170.000 yerinden edilmiş Lübnanlıya olumlu yaklaşım sergilediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre kişi başına düşen en yüksek mülteci sayısına ev sahipliği yapan Lübnan'da yetkilileri Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusunda destek olmaları için uluslararası topluma sık sık çağrıda bulunuyor. Lübnan hükümetinin tahminlerine göre Hizbullah-İsrail çatışmasının başlamasında önce ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin bulunuyordu.

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın patlak vermesiyle birlikte çok sayıda Suriyeli mülteci ülkelerine dönmeye başladı.