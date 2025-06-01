45 Yılın Ardından Unutulmaz Veda - Son Dakika
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45 Yılın Ardından Unutulmaz Veda

01.06.2025 00:45
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Samsun'da 45 yıllık öğretmen Eray Çelebi, öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene veda: Öğrenciler koridorda sıralandı, alkışlarla uğurladı

SAMSUN - Samsun'da bir lisede görev yapan 45 yıllık beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde emekliye uğurlandı. Okul koridorunda sıralanan yüzlerce öğrenci, öğretmenlerine unutulmaz bir veda yaşattı.

İlkadım ilçesindeki İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 38 yıl görev yapan, toplamda 45 yıllık meslek hayatını tamamlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi (60), yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. 9 okul müdürüyle çalışan ve en kıdemli öğretmenlerden biri olan Çelebi için öğrenciler ve öğretmen arkadaşları tarafından anlamlı bir veda töreni yapıldı. Son ders gününde okul koridoruna çıkan Eray Çelebi, kendisi için hazırlanan sürprizle büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı. Koridorda alkışlarla sıralanan yüzlerce öğrencisi arasında yürüyen tecrübeli öğretmen duygulandı. Öğrenciler ise öğretmenlerine çiçekler ve pasta takdim ederek teşekkür etti.

Eray Çelebi, " 3 tane vazgeçilmezim var. Öncelikle vazgeçilmezlerim vatanım, bayrağım ve Atatürk. Dördüncü vazgeçilmezim ise sevgili eşim Esra hanımdır. Öğretmenlerimiz ve öğrenciler böyle anlamlı bir program yaptığı için onurlandım, gurur duydum. Çocuklara önce dürüstlüğü öğrettim. Ahlaklı davranmayı, sevgiyi saygıyı öğrettim. Günümüzde en zor şey insan eğitmektir. Çocuklara sahip çıkalım. Atatürk'ün güzel bir sözü var; 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.' Böyle tarihi bir okulda göreve başlamak ve emekli olmak benim için şereftir" dedi.

Okul Müdürü Hakan Sarıözkan ise, "Düdük seslerinin efendisi, 'çocuklar önce 3 tur koşun sonra konuşuruz' cümlesinin patent sahibi Eray öğretmenimize veda ediyoruz. Bu okulun bahçesinde koşan her öğrenci onun gözetiminde nefes nefese kaldı. Bazen öğrenciler bahçeye çıkınca sevinirdi ama Eray öğretmen onları görünce daha çok sevinirdi. 'Bugün size güzel bir sürprizim var. 20 mekik, 15 şınav, 5 tur koşu' diyerek o günün programlarını öğrencilere gururla sunardı. Sadece öğrenciler değil biz idareciler de bundan nasibimizi aldık. Formdan düşmüşsünüz tempolu yürüyün diyerek bizden de performans almayı başarmıştır. Şaka bir yana Eray öğretmen öğrencilere sadece spor yapmayı değil, disiplinli olmayı, takım ruhunu da öğretti. Kalbimizde iz bıraktı" diye konuştu.

Son İstiklal Marşı komutunu veren öğretmen okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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