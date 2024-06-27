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450 öğrencinin mezuniyet heyecanı

SAMSUN - Samsun Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 450 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

SAMÜ 2023-2023 Mezuniyet Töreni, İlkadım ilçesinde bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda velilerin yoğun katılımı yapıldı. 4 fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulundan bu akademik yılda toplam 450 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreni ilk olarak SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın konuşması ile başladı. Rektör Aydın, "Eğitim anlayışıyla birlikte düşünme, birlikte üretme ve sürekli daha iyi arama felsefesine sahip bir üniversiteyiz ve bunu da bu zamana kadar yaptıklarımızla gösteriyoruz. İş yerinde meslek eğitimini uygulayan ender üniversitelerinden biriyiz. Önceki yıl 90 civarında öğrencimiz iş yerinde mesleki eğitimini aldı. Bu yıl ise 150 civarında öğrencimiz bu eğitimi aldı ve bu eğitimi alan öğrencilerimiz daha eğitimleri bitmeden çalıştıkları iş yerleri tarafından kendilerine iş önerilmekte, dolayısıyla meslek sahibi olmaktadır. Onun için bu uygulamayı artarak devam ettirme azmi ve kararlılığı içindeyiz" dedi.

Mezunlara seslenen Aydın, "İnanıyorum ki çok yetenekli bir eğitim aldınız. Aldığınız eğitim doğrultusunda inandığınız değerler doğrultusunda her zaman mücadele etmeye hazır olun. Hayatı yaşayın, dünyayı tecrübe edin ama inandığınız değerlerden asla vazgeçmeyin" diye konuştu.

Konuşmanın ardından fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birincilerinden Bilgehan Kasım'a, Muhammet Eyüpoğlu'na, Abdullah Arslan'a, Aren Duru Özer'e, Gürhan Berk'e, Muhammed Taş'a diploma ve başarı belgeleri verildi. Sonrasında öğrenciler yaş kütüğüne plaket çaktı. Ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen mezuniyet töreni, öğrencilere diploma tesliminve kep atma ile sona erdi.

Düzenlenen törene ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.