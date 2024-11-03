46. İstanbul Maratonu'ndaki halk koşusunda Filistin'e destek - Son Dakika
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46. İstanbul Maratonu'ndaki halk koşusunda Filistin'e destek

46. İstanbul Maratonu\'ndaki halk koşusunda Filistin\'e destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nun halk koşusunda katılımcılar İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Filistin bayrağı açtı.

03.11.2024 15:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nun halk koşusunda katılımcılar İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Filistin bayrağı açtı.

Maratonun 8 kilometrelik halk koşusu, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başladı.

Binlerce vatandaşın katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle koşuya katıldı.

Vatandaşlar köprünün ortasında hatıra fotoğrafı çektirirken bazı katılımcılar İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek için Filistin bayrağı ve tişörtüyle koştu.

Üç binden fazla ilacın yapıştırıldığı tişörtle koşuya katılan Gökhan Güneri, Kistik Fibrozis Derneği İzmir temsilcisi olduğunu söyledi.

Güneri, "kistik fibrozis" hastalarının yılda 10 bin ilaç kullandığını belirterek, "Mutasyon ilaçlarıyla bu sayı oldukça azaltılıyor. Hastaneye yatışları da azalıyor. İlaçların geri ödemeye alınmasına dikkati çekmek için bu tişörtü tasarladık, bununla koşuyoruz. Oğlumda 'kistik fibrozis' hastası. Yaklaşık 4 yıldır mutasyon ilaçlarını kullanıyoruz. Muhteşem sonuçlara ulaştık. Umarım bütün çocuklar ilaçlarına ulaşır." diye konuştu.

Dünya ve güneş kostümüyle koştular

Bir grup genç ise iklim değişikliğine dikkati çekmek için dünya ve güneş kostümüyle maratona katıldı.

Dünya şeklinde kostümü tercih eden Melisa Akkuş, daha iyi bir gelecek ve gezegen istedikleri için fosil yakıtların yerin altında bırakılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Akkuş, "Bizler gençler olarak gelecek talep ediyoruz. Bu nedenle de burada iklim için ses veriyoruz." dedi.

Koşuda yer alan bazı müzisyenler ise davul, trombon ve trompetle köprü üstünde şarkılar çalıp, yürüdüler.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 46. İstanbul Maratonu'ndaki halk koşusunda Filistin'e destek - Son Dakika

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