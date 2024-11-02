46. İstanbul Maratonu Yarın Sabah Koşulacak

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu 3 Kasım'da koşulacak. Dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton özelliğine sahip olan maratonunu yarın sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatacak. Toplamda 40 bini aşkın kişinin başvurduğu maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton özelliğine sahip İstanbul Maratonu'nun 46'ncısı yarın koşulacak. Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunu üstlendiği maraton, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılacak.

Avrupa'nın en büyük altı maratonu arasında yer alan ve Gold Label kategorisinde koşulan maratona, 42K'ya 5 bin 450, 15K'ya 11 bin 800, Kurumsal Koşu'ya 18 bin ve Halk Koşusu'na da 5 bin olmak üzere, 40 bini aşkın kişi başvurdu.

Efsane atlet İstanbul'da koşacak

Bin 500'ü gönüllülerden oluşan 9 bin 60 kişinin görev alacağı uluslararası organizasyona aralarında 4 Türk erkek atletin de bulunduğu, 4 kıtadan 31'i erkek ve 16'sı kadın, toplam 47 elit atlet katılacak.

Maratona katılacak sporcular arasında erkeklerde 2: 05'in altında derecelere sahip Kenyalı atlet Kenneth Kiprop Kipkemoi ve Etiyopyalı atlet Abebe Negewo; kadınlarda ise eski Boston Maratonu şampiyonu Kenyalı efsane atlet Sharon Jemutai Cherop ile ilk kez maraton koşacak olan Betty Chepkemoi Kibet öne çıkıyor.

Erkekler ve kadınlarda birincilere 45'er bin dolar ödülün verileceği İstanbul Maratonu'nda toplamda 10 milyon 375 bin liralık ödül dağıtılacak.

Büyük maraton 09.00'da başlayacak

Başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişi olan maraton, saat 08.45'teki tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak.

Büyük maraton olan 42K koşusu ise saat 09.00'da başlayacak. Ardından başlayacak olan 15K koşusunun birinci startı 09.19'da, ikincisi 09.38'da ve üçüncüsü 10.05'te de verilecek.

Kurumsal Koşu'da ilk start 10.32'de, ikincisi11.06'da ve üçüncüsü de 11.40'ta verilecek. Renkli görüntülere sahne olan ve yaş sınırının 14'e düşürüldüğü Halk Koşusu için ise start düdüğü, saat 12.14'te çalacak. Göğüs numarası olmayan koşucular parkura alınmayacak.

Maratona katılacak çipli sporcular, yarış başlangıç noktasına vapurlarla taşınacak. 07.00-08.00 saatleri arasında Kabataş ve Eminönü iskelelerinden Beylerbeyi iskelesine seferler yapılacak.

07.00-08.00 saatleri arasında ayrıca Üsküdar Marmaray durağıyla Beylerbeyi arasında otobüslerle ring seferleri yapılacak. Halk Koşusu'na katılacaklar için de Mecidiyeköy'den 09.15-10.15 saatleri arasında otobüsler kaldırılacak. Maratonun yapılacağı 3 Kasım'da İBB'nin işlettiği tüm toplu ulaşım araçları göğüs numarasını gösterenlere ücretsiz olacak.

Köprü gece yarısı trafiğe kapatılacak

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Kasım'da saat 03.00'te trafiğe kapatılacak. Köprü saat 14.00'te trafiğe yeniden açılacak. Saat 06.00'da trafiğe kapatılacak olan tüm parkur ise 15.30'da trafiğe yeniden açılacak.

İşte Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar:

Trafiğe Kapatılacak Yollar:

Abdullahagˆa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Egˆitim ve O¨gˆretim Komutanlıgˆı

15 Temmuz S¸ehitler Ko¨pru¨su¨ Bagˆlantı yolları ve Beylerbeyi I·skelesi (Akım Beylerbeyi C¸amlıca Caddesine dogˆru verilecek), Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve gu¨ney katılım, Kus¸bakıs¸ı Caddesi Petrol-I·s¸ o¨nu¨ D-100 Karayolu gu¨ney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 gu¨ney katılım,

Altunizade Ko¨pru¨ u¨zeri D-100 gu¨ney-kuzey katılım, Tophaneliogˆlu Caddesi Gold Bilgisayar o¨nu¨ D-100 gu¨ney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Gu¨ney Zincirlikuyu ayrımı, Sait C¸iftc¸i katılımı, Fenerbahc¸e Go¨ztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahc¸esi'nden Rıdvan Dedeogˆlu istikametine katılım, Kuzey Atas¸ehir'den Rıdvan Dedeogˆlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. C¸evre Yolu ayrımı, gu¨neyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal ko¨pru¨sü altından kuzeye katılım, Altunizade ko¨pru¨ altı Halk Kos¸usu'nun bas¸ladıgˆı yer, Maraton ile Halk Kos¸usu arası, park giris¸i, maratonun bas¸ladıgˆı yer, park c¸ıkıs¸ı, park c¸ıkıs¸ı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlıgˆı ıs¸ıklar, Opel Gerc¸ek o¨nu¨, Sait C¸iftc¸i ko¨pru¨ katılımı (E-5 Karayolu gu¨ney katılım), Sabancı Lisesi o¨nu¨, Yıldız ıs¸ıklar, Akdogˆan sokak giris¸i, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasagˆa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortako¨y do¨nu¨s¸leri, Bes¸iktas¸ meydan, Vestel ıs¸ıklar, Palangalar ıs¸ıklar, Ortako¨y meydanı, Muhakkik Sokak giris¸i, Akaretler ıs¸ıklar, VI·P Otel o¨nu¨, Su¨zer Plaza o¨nu¨, Kadırgalar caddesi toprak yol do¨nu¨s¸leri, Mete kavs¸agˆı, Gu¨mu¨s¸ caddesi bas¸ı, Gu¨mu¨s¸suyu'ndan toprak yola inis¸, Dolmabahc¸e ıs¸ıklar, Kahve Du¨nyası o¨nu¨, Akyol caddesi bas¸ı, Meclis-i Mebusan Yokus¸u bas¸ı, Aydilimi pastanesi yanı, Kabatas¸ ıs¸ıklar, Fındıklı ıs¸ıklar, Deniz Limanı c¸ıkıs¸ı, Salı Pazarı ıs¸ıklar, Bogˆazkesen caddesi gelis¸i, Bogˆazkesen ıs¸ıklar, Tophane ıs¸ıklar, Revani sokak gelis¸i, Kemeraltı ıs¸ıklar, Karako¨y meydanı, Pers¸embe Pazarı ıs¸ıklar, Azapkapı'dan Tarlabas¸ı'na mecburi istikamet, S¸is¸hane meydanı'ndan Bankalar caddesi giris¸i, Tarlabas¸ı'ndan Pers¸embe Pazarı'na giris¸, S¸is¸hane ıs¸ıklardan Kasımpas¸a'ya mecburi yo¨n, Kasımpas¸a'dan Unkapanı ko¨pru¨sü ayrımı, Pers¸embe Pazarı'ndan Unkapanı ko¨pru¨sü ayrımı, Sahil Kennedy caddesi Atako¨y Havuzlu Kavs¸ak'tan Sirkeci ıs¸ıklara kadar kuzey ve gu¨ney istikameti, Ragıp Gu¨mu¨s¸pala caddesi, Res¸adiye caddesi, Atatu¨rk bulvarı, Mustafa Kemal Pas¸a bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan caddesi, Klodfarer caddesi, Nuruosmaniye caddesi, Ayasofya meydanı ile Galata ve Unkapanı ko¨pru¨leri ile Avrasya Tu¨neli trafigˆe kapalı tutulacaktır.

"Giysi Kumbarası" ile giysiler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak

2008'den bu yana, 20 milyon dolar bağışın da toplanmasına vesile maraton bu yıl Spor İstanbul, İstanbul Vakfı ve Enstitü İstanbul İSMEK, "Giysi Kumbarası" projesine imza atacak. Maraton katılımcılarının bağışlayacağı giysiler, hijyenik temizlikleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bu giysilerden dönüşüme tabi olanlardan da yeni ürünler üretilerek, yine ihtiyacı olanlara ulaştırılacak.

Bu yıl 100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye İş Bankası'nın geçen yıldan itibaren isim sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Maratonu'nun ana sponsoru Sportive olurken, Huawei maratonun zaman sponsoru, One Bond tedarik, Soundcore by Anker teknoloji, Kızılay, Züber, MG, Tchibo, Saf, Fomilk ve Hamidiye tedarik ve Karnaval da medya sponsoru oldu.

Yarış günü programı şöyle:

03.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kesilmesi

06.00 : Avrasya Tüneli dahil Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

07.00-08.00 : Vapurların Hareket Saati (Kabataş ve Eminönü İskeleleri)

07.00-08.00 : Üsküdar Marmaray Durağı-Beylerbeyi Arası Ring Sefer Saatleri

09.15-10.15 : Halk Koşusu Sporcularını Taşıyan Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)

08.45 : Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00 : 42K Yarış Başlangıcı

09.00 : 42K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi

09.15 : 15K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi

09.19 : 15K Yarış Başlangıcı (1. Start)

09.38 : 15K Yarış Başlangıcı (2. Start)

10.05 : 15K Yarış Başlangıcı (3. Start)

10.08 : 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10.32 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (1. Start)

11.06 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (2. Start)

11.10 : 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.40 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (3. Start)

12.00 : 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

12.14 : Halk Koşusu Yarış Başlangıcı

12.20 : 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

12.30 : 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

14.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Trafiğe Açılması

15.00 : Avrasya Tüneli'nin Trafiğe Açılması

15.20 : 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

15.30 : Tüm Parkurun Trafiğe Açılması