48. İstanbul Maratonu nedeniyle toplu ulaşımda düzenleme

İstanbul'da yarın yapılacak 48. İstanbul Maratonu kapsamında kent genelinde bazı toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeye gidildi.

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maraton nedeniyle metrobüs hatlarında sefer düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 03.00-15.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacağı bildirilen açıklamada, "Metrobüs araçlarımız maraton boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında hizmet veremeyecektir. Anadolu Yakası'na ulaşım sağlamak isteyen yolcularımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan İETT otobüs hatlarımızdan ve raylı sistemlerden yararlanabilirler." ifadesi kullanıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada da maraton dolayısıyla 1 Kasım Pazar günü T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinde bazı değişikliklere gidildiği belirtilerek, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz 06.00-07.00 saatlerinde normal işletme düzeninde, 07.00-17.00 saatlerinde Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır." bilgisi verildi.

Maratona katılacak sporcuların göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek 06.00-17.00 saatlerinde tüm hatları ücretsiz kullanabileceği kaydedildi.

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yarınki maraton sebebiyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Kabataş-Adalar hattındaki bazı vapur seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.